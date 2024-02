Colpo di scena al “Grande Fratello” | Fiordaliso si ritira | “Non ce la faccio più”

Festival di Sanremo , arriva un nuovo ed importante colpo di scena : l’annuncio di Amadeus , direttamente in conferenza stampa, ha spiazza to il ... (cityrumors)

Uomini e Donne , i colpi di scena non finiscono mai. Così come i ritorni, per esempio quello di Ernesto Russo. Le nuove anticipazioni parlano anche ... (caffeinamagazine)

E con l’arco attualmente in corso della saga finale del franchise, i colpi di scena sono presenti fin dal primo capitolo dopo gli eventi di Wano. Al momento si tratta probabilmente di uno degli archi ...Il colpo di scena più grande che si potesse avere in questa Road to WresteMania, è arrivato nell'ultima puntata di Friday Night SmackDown, quando nel faccia a faccia tra Cody Rhodes e Roman Reigns, ...Sanremo, 6 feb. (askanews) - Il quinto festival targato Amadeus è ai blocchi di partenza, nella prima serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara ma già la vigila è stata ricca di colpi di sce ...