Cody Rhodes | “Sono io che voglio voi”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Al termine della puntata di Raw di stanotte,e Sami Zayn hanno messo su un siparietto emozionante con la partecipazione dei fan presenti. Una volta che le telecamere sispente, Zayn ha preso il microfono e, prendendo spunto dall’acclamazione popolare di cui gode, ha dichiarato che ciò che più importa è il supporto del pubblico. Il canadese ha sollecitato in chiusura il coro “We want” (chiaro riferimento al Main Event di WrestleMania che non lo vedrà coinvolto) che tanto si è sentito risuonare nelle arene nell’ultima settimana. Uncommosso il figlio del leggendario Dustyha ricevuto il microfono da Sami, e visibilmente commosso ha profferito queste parole: “Queste tre parole (riferendosi al coro del pubblico)…Sin da ...

Questa notte a Monday Night RAW su USA Network, Cody Rhodes e Seth Rollins hanno protagonizzato una situazione tesa circondata dai cori del pubblico per The Rock. L'episodio di questa settimana a St.