Coach Cagnardi avvisa | Ora arriva il difficile

(Di martedì 6 febbraio 2024) La partita tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e l’Elachem Vigevano 1955 ha regalato emozioni fino all’ultimo quarto, con i canturini che hanno dovuto sudare per assicurarsi la vittoria finale per 90-73. Nonostante un avvio incerto e una fase di gioco in cui Vigevano ha saputo mettere in difficoltà la squadra di casa, Cantù è riuscita a imporre il proprio ritmo nei momenti cruciali del match, dimostrando tenacia e capacità di reazione. La vittoria permette a Cantù di chiudere la stagione regolare del Girone Verde di Serie A2 al secondo posto con 34 punti, consolidando la propria posizione in vista dei prossimi impegni. Ildell’Acqua S.Bernardo, Devis, ha commentato il match evidenziando le difficoltà incontrate dalla sua squadra: "È stata una partita dura, contro una squadra decisa e determinata. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ...