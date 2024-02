Clima | la Commissione Ue fissa l’asticella per il 2040 | -90% delle emissioni Ma la protesta dei trattori fa sparire gli obiettivi per l’agricoltura

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sulla carta è solo un numero. Ma è proprio a partire da quel numero che d’ora in poi potrebbe essere tarata ogni politica ambientale etica dell’Unione Europea. Oggi laha annunciato la propria proposta sui targettici da raggiungere nel. Entro quella data, l’esecutivo Ue propone di ridurre del 90% lelteranti rispetto ai livelli del 1990. L’obiettivo di lungo periodo, invece, resta lo stesso: arrivare alle zeronette – la cosiddetta «neutralità carbonica» – entro il 2050. «La lotta alla crisitica è una maratona, non uno sprint», ha detto il commissario Ue al, Wopke Hoekstra, durante la plenaria del Parlamento europeo. L’obiettivo dei vertici Ue, ha assicurato, «è che ...

Strasburgo, dall'inviata - Ridurre le emissioni nette di gas serra del 90 per cento entro il 2040, come tappa intermedia ...Il punto di partenza per assicurare il taglio del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è la riduzione delle stesse del 55% entro il 2030, obiettivo già fissato nella storica legge Ue sul clima ...BRUXELLES - La Commissione europea lancia il suo nuovo obiettivo climatico al 2040 stralciando ogni riferimento numerico per l'agricoltura. Nella comunicazione presentata oggi, Bruxelles raccomanda un ...