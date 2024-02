“Click | boom!” di Rose Villain | il testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) «La canzone è nata pochi mesi fa, è stata una sorta di flirt estivo. È stata ispirata da un sogno che ho spiegato a Davide Petrella e assieme a lui ho cercato di tradurlo in melodie. Nelconvivono le mie due anime: quella fragile e quella più ambiziosa. Onestamente non pensavo sarebbe arrivato a». Così descrive il suola rapper e cantante milanese. Ecco ildi “” di. “” di, ildelNon riesco più ad essere lucidaIl cuore parla e dice stupidaE ti rincorro per la stradaAnche se è vuota e buiaSe non m’importa di teNon m’importa di mePiove sopra una lacrimaPerché ho ...