Classifiche | tecnici che pensano al loro futuro e la nuova riforma | il male del calcio giovanile italiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiLa stagione sta viaggiando a ritmo spedito nel girone C di Serie C con una Juve Stabia che sta veleggiando dall’alto con un certo margine di sicurezza sulle inseguitrici, Avellino e Benevento in primis. Per le vespe non c’è da pensare a campionato chiuso ma di certo i gialloblù sono artefici del proprio destino. Ciò che interessa alla società, però, non riguarda solo l’aspetto sportivo ma l’aver creato, specie in tema di giovani, un vero e proprio ‘modello Juve Stabia’. Un settoreche non guarda lema alla crescita dei ragazzi, con molti under che giocano nel girone C: Todisco e Del Sorbo al Sorrento, Vitale al Monopoli, Boccia al Giugliano, Guarracino, Esposito in prima squadra, senza dimenticare Cimino, classe 2004, che è a Cosenza in B e ha raggiunto la doppia cifra di presenze: tutti provenienti ...