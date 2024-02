Classifica nazioni in corsa per i cinque pass olimpici dopo acrobatico e tecnico | Italia in piena corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) I Mondiali 2024 di nuoto artistico proseguono a Doha (Qatar) e nella giornata odierna è andata in scena la Finale del team. La competizione in questione ha valenza non solo per l’assegnazione dei podi iridati, ma anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ai Giochidi Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, parteciperanno 10 squadre e 18 doppi di nuoto artistico. Le squadre proporranno tre esercizi (, libero e) e i doppi due (e libero). Sono già qualificate 5 squadre, una per ciascun continente: Australia per l’Oceania, Messico per l’America, Cina per l’Asia, Egitto per l’Africa e Francia (Paese ospitante) per l’Europa; con esse sono automaticamente qualificati i rispettivi 5 doppi femminili. Le altre 5 squadre con i relativi 5 ...