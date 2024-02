Clara | quanto è alta | il segreto dei suoi look

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da Mare Fuori a Sanremo 2024,Soccini è tra i Big in gara grazie alla sua vittoria a Sanremo Giovani 2023. Artista a dir poco poliedrica, è un’attrice, cantante e musicista. Al Festival non porta solamente la sua musica, ma anche il suo stile inconfondibile.e qual è ildei? Ve lo sveliamo noi.A dicembre 2023, il trionfo dia Sanremo Giovani l’ha portata di diritto nella lista dei Big di Sanremo 2024. La musica è sempre stata il fil rouge della sua vita, non a caso ha interpretato Giulia, in arte Crazy J, nella fortunata serie televisiva Mare Fuori. Giovanissima, di talento e di una bellezza acqua e sapone,...