Clara | perché è diventata famosa? Vero nome e “Mare Fuori”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 6 febbraio 2024)Soccini, conosciuta semplicemente come, è una cantante italiana nata nel 1999 a Travedona Monate, un piccolo paese nella provincia di Varese.e “ha iniziato a prendere lezioni di canto da bambina e ha esordito come modella per un’agenzia di Milano. Dopo aver conseguito il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.