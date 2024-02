Clara | la prima a cantare a Sanremo 2024? Ecco perché | ora tutto torna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ci siamo, mancano ormai soltanto pochi minuti al via della 74esima edizione del Festival di. Al timone Amadeus, conduttore e direttore artistico confermato per la quinta edizione consecutiva e, giura il diretto interessato, sarà l'ultima. Come ogni anno, insomma, si celebra la liturgia del palco dell'Ariston: riflettori invariabilmente puntati sulla kermesse della musica italiana. Amadeus riuscirà a battere i suoi precedenti record? Staremo a vedere, per certo la sfida è di quelle tostissime. Il direttore artistico ha poi cancellato i monologhi (anche se altre fonti riferiscono che, in verità, qualcosa del genere potremmo anche vederlo) e ha annunciato unsenza politica (anche se le sue parole sul movimento dei trattori e l'aver intonato Bella Ciao in conferenza stampa hanno fatto sospettare altrimenti). In ...