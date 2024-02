Clamoroso in Liga | Ocampos molestato da un tifoso minorenne a bordo campo

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un episodio increscioso scuote il calcio spagnolo: il calciatore del Siviglia Lucasè stato vittima di una molestia da parte di un. È successo durante la partita con il Vallecano, poi vinta dal Siviglia per 2 a 1. Lo spettatore è stato denunciato da Laalla Procura dei minori: infatti, dopo essere stato individuato, si è scoperto che si tratta di un. L’episodio è accaduto mentre, attaccante argentino, aveva appena raccolto il pallone aper battere una rimessa laterale: il ragazzo gli ha toccato il sedere, in particolare con un dito. “Spero che questo non accada nel calcio femminile, perché sappiamo cosa potrebbe succedere”, ha dichiaratoa fine ...

Le tre big si sono accordate prima dell’assemblea per una riduzione dell’organico. Contrarie le medio piccole. Ma tutti i club spingono per ottenere una maggiore autonomia formato Premier ...Il Siviglia ha l’opportunità per chiudere la partita a un quarto d’ora dal termine, ma Ocampos - tutto solo - calcia sul palo vanificando un’opportunità clamorosa. Alla fine arrivano tre punti d’oro ...Stagione di alti e bassi fino a questo momento per il Barcellona, che in Liga è a 8 punti dal Real Madrid capolista, e con gli ottavi di Champions League contro il Napoli ad attenderli. A tenere banco ...