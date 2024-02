Civitavecchia | auto prende fuoco | l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 6 febbraio 2024- Alle ore 15 30, ideldisono accorsi in via Benci e Gatti per un incendio ad un; arrivati sul posto, idelhanno iniziato l'opera di spegnimento, e grazie alla rapida estinzione delle fiamme si èto che l'incendio si propagasse all'intera vettura, alleadiacenti e alle attività commerciali presenti nelle immediate vicinanze. Non c'è stato nessun ferito. Oltre agli uomini della 17A era presente sul posto anche la polizia di stato.