Circondata e scippata da cinque balordi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Uno scippo consumato. L’ennesimo ai danni di una cittadina di origine orientale che ieri ha chiesto aiuto alla polizia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio nella zona del sottopassaggio ferroviario di via Erbosa. La donna è stata avvicinata da un gruppetto di giovani, con tutta probabilità magrebini, che le hanno strappato la borsa di mano. Isono poi scappati a bordo di una auto. La donna, spaventata, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine in un italiano stentato. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze anche se lo spavento è stato tanto. La polizia ha fatto immediatamente una ricerca in zona. Poco dopo, gli agenti hanno trovato una auto abbandonata nella zona sempre di via Erbosa, angolo via Rapezzi. Con tutta probabilità, si tratta dell’auto con cui isono scappati dopo lo scippo. La macchina non ...