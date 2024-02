Circa 50 ostaggi potrebbero essere morti | la triste notizia da Israele

(Di martedì 6 febbraio 2024) Almeno 32 dei 136catturati da Hamas ed ancora sotto sequestro nella Striscia di Gaza dallo scorso 7 ottobre sarebbero. Questa la conclusione cui sono giunti i militari israeliani sulla base dei dati di cui dispongono e delle conseguenti valutazioni. A riferirne è il New York Times, sottolineando come il dato corrisponda ad oltre un quinto degliancora in mano ad Hamas. Le famiglie dei rapiti dei quali la morte è stata confermata sono state informate. L'intelligence israeliana sta lavorando su informazioni non confermate che indicavano secondo le quali almeno un'altra ventina distati uccisi. La cifra di 32è più alta di quanto finora affermato pubblicamente delle autorità israeliane. L'Idf ...

