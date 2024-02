Cinisello | scoperto affittacamere abusivo | 14 stranieri in due stanze e giacigli di fortuna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)Balsamo (Milano) 6 febbraio 2024 – Agli agenti hanno mostrato il contratto di affitto e anche i bonifici bancari, con tanto di causale “pagamento del canone mensile”. Peccato che quei contratti non fossero stati mai registrati, risultando solo carta straccia. La polizia locale ha accertato l'esistenza di un’attività dinon autorizzata in via De Vizzi, grazie al controllo delle effettive residenze, che consente anche di identificare e fermare chi vive illegalmente sul territorio. Durante il sopralluogo, i ghisa hanno identificato cinque persone, tutte di nazionalità diversa, che alloggiavano in un appartamento, trasformato in un dormitorio. Ognuno di loro aveva firmato un contratto e pagava 300 euro al mese. Tutti regolari, avevano cercato e trovato una sistemazione in condivisione per abbattere i costi, senza sapere che ...