Cina | Xinjiang | ricamatore uiguro trova la fortuna grazie a patrimonio culturale 3

(Di martedì 6 febbraio 2024) Urumqi, 06 feb – (Xinhua) – Con l’avvirsi del tradizionale Capodanno lunare cinese, Kader Rehman sisempre piu’ occupato nel suo laboratorio di ricamo. Il cinquantenne, con un team di oltre 30 persone, hato lacon il ricamoimmateriale della. Nato e cresciuto in una famiglia rurale della citta’ di Hami, nella regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, Kader Rehman ha sviluppato fin da piccolo la passione per il ricamo e ha dimostrato di avere un certo talento. A soli sei anni, ha realizzato autonomamente un lavoro di ritaglio della carta, che e’ stato poi ricamato dalla madre e venduto ai clienti. Il ricamo, ...

"La Cina e' un Paese ricco di culture e il ricamo lo dimostra chiaramente". Tornato nello Xinjiang, Kader Rehman ha combinato nuove abilita' con il ricamo tradizionale per progettare opere piu' ...