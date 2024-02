Cina | Sichuan | cuccioli di panda gigante a Chengdu 2

Milano , 6 febbraio 2024 – Arriva in Italia per la prima volta in occasione del Capodanno cinese il Bian Lian, lo spettacolo tradizionale dei Mille ... (ilgiorno)

Chengdu , 06 feb – (Xinhua) – Un membro del personale tiene in braccio un cucciolo di panda gigante presso la Base di ricerca per ... (romadailynews)

Chengdu, 06 feb – (Xinhua) – Un membro del personale tiene in braccio un cucciolo di panda gigante presso la Base di ricerca per l’allevamento dei panda giganti di Chengdu, nella provincia ...Cuccioli di panda gigante per celebrare in Cina il capodanno lunare e anche il 2024 ...debutto in queste riserve che si trovano rispettivamente nella provincia del Sichuan, nel sud della Paese, e ...Dall'ufficio stampa Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi La Cina è vicina. Almeno a Bogliasco dove da qualche giorno venti giovanissimi pallanuotisti ...