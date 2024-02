Cina | incrementa sforzi per aumentare valore investimenti di imprese quotate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pechino, 06 feb – (Xinhua) – L’autorita’ cinese di regolamentazione dei titoli ha esortato le societa’in borsa a migliorare in modo proattivo i rendimenti per gli investitori e a mantenere la stabilita’ del mercato. In un recente simposio, la China Securities Regulatory Commission ha raccomandato alle societa’in borsa di analizzare le ragioni alla base delle fluttuazioni anomale dei movimenti deldi mercato e di attuare misure efficaci e tempestive perre ildegli. L’incontro ha esortato a stabilire un meccanismo a lungo termine perildell’investimento e a utilizzare meglio gli strumenti come il riacquisto di azioni, i dividendi regolari e le fusioni e acquisizioni. ...