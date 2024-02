Cina | Hunan | celebrazioni per Festa di primavera a Yiyang 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024), 06 feb – (Xinhua) – Gli abitanti di un villaggio si esibiscono in una parata per celebrare l’imminentedinel villaggio di Henglongqiao, cittadina di Henglongqiao, citta’ di, nella provincia centrale cinese dello, il 4 febbraio 2024. Gli abitanti dei villaggi locali a Henglongqiao hanno partecipato a, tra cui il “gala del villaggio” e sfilate, per dare il benvenuto all’imminentedi. ( (Xin) Agenzia Xinhua