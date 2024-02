Cina | Festa primavera | momenti felici per famiglia di designer canadese

Yiyang , 06 feb – (Xinhua) – Gli abitanti di un villaggio si esibiscono in una parata per celebrare l’imminente Festa di primavera ... (romadailynews)

Pechino, 06 feb – (Xinhua) – Con l’avvicinarsi della Festa di primavera, uno chef italiano che gestisce una pasticceria a Chongqing, in Cina, ha preparato dei piatti speciali per Capodanno, che ...Domenica 11 febbraio grande evento all’Arco della Pace per festeggiare l’ingresso nell'anno del Drago di Legno. Quattro locali presentano menu a tema ...Yiyang, 06 feb - (Xinhua) - Gli abitanti di un villaggio si esibiscono in una parata per celebrare l'imminente Festa di primavera nel villaggio di ...