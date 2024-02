Cile | precipita elicottero | muore Pinera

(Di martedì 6 febbraio 2024) 22.00 L'ex presidenteno Sebastianè morto dopo che l'su cui era a bordo èto nelle acque del Lago Ranco. Secondo i media locali a bordo vi erano cinque persone e tre di loro si sono salvate.sarebbe stato alla guida del velivolo e non sarebbe riuscito a raggiungere a nuoto la riva del lago dopo l'incidente. Figura controversa, sotto la sua presidenza (2018-22) scoppiarono inle massicce proteste note come "estallido social",contro le politiche liberiste di

L'ex presidente cileno Sebastian Pinera è morto in un incidente mentre era a bordo di un elicottero. Il velivolo sarebbe precipitato ma i dettagli sulla dinamica del drammatico incidente non… Leggi ...Il velivolo è precipitato nel lago Ranco. Pinera è stato capo dello Stato per due mandati: le sue politiche liberiste suscitarono grandi proteste sociali nel Paese sudamericano ...Il politico sarebbe rimasto incastrato nel velivolo che è caduto nel lago, gli altri tre passeggeri che volavano con lui sono riusciti a salvarsi gettandosi in acqua ...