Ciclismo | il punto sui Campionati Italiani 2024 in Toscana

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio– Ormai si attende solo l’ufficialità, ma il quadro suididelle varie categorie che si svolgeranno nell’imminente stagione agonistica inè già delineato. Oltre alla grande partenza del Tour de France da Firenze il 29 giugno la nostra regione ospiterà infatti anche il Campionato Italiano in linea dei professionisti domenica 23 giugno. La gara sarà quella in onore di Alfredo Martini (sono 10 anni dalla sua scomparsa), denominata “Per Sempre Alfredo” con partenza dal Piazzale Michelangelo a Firenze e conclusione a Sesto Fiorentino, dopo un percorso che toccherà le strade del Mugello. La prima manifestazione tricolore sarà quella di Handbike il 16 giugno, mentre previsti inil Campionato Italiano di Enduro all’Isola ...

