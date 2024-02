Chiara Ferragni | la collezione Love Parade in supporto ad ArciGay che svela se ha ricevuto i soldi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 6 febbraio 2024)nel 2022, in occasione del mese del Pride, ha realizzato unaarcobaleno, la, promossa come sostegno al progetto scuola di CIGdi Milano, associazione con cui aveva già collaborato mesi prima, in occasione di San Valentino, con una campagna social e una donazione da 50 mila euro. “Per celebrare l’amore egualitario prosegue il percorso e in occasione del Pride Month si eplicita nella” – si legge sui social del brand di– “Acquistando uno dei pezzi di questacontribuirai, insieme a, a sostenere il Progetto Scuola di CIGMilano, che si impegna a ...