Chiara Ferragni e Fedez al capolinea? Il gesto di lei distende gli animi | ecco cosa ha scritto su Instagram

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nelle ultime settimane si sono fatte insistenti le voci sulla presunta rottura trae gli indizi sui social sembravano voler confermare questa ipotesi, ma qualnelle ultime ore ha cambiato di nuovo le carte in tavola… Lo scorso weekend,è partita per la Liguria insieme a Veronica Ferraro, la sua...

Sanremo 2024, i look che hanno fatto la storia del Festival . Al via domani con la 74esima edizione, non è solo il palcoscenico della musica italiana, ... (leggo)

Chissà quale sarà lo stato d'animo di Chiara Ferragni stasera, quando avrà inizio la 74-esima edizione del Festival di Sanremo. Quel palco lo calcava proprio lei un anno fa. Le luci della ribalta ...Nel 2017 Alfa pubblica il suo primo mix-tape, “Alfa-Omega”, in collaborazione con alcuni artisti emergenti genovesi, all'interno era presente un brano chiamato “Chiara Ferragni” Nel 2018 ha ...Chiara Ferragni e Fedez in profonda crisi Lui teme l'effetto alone e si dissocia per tutelarsi Che cosa sta succedendo ai Ferragnez