Chi vincerà Sanremo 2024? Lo spiegone del Festival accessibile e politico

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) La settimana santa è iniziata, il conto alla rovescia pure: mancano poche ore all’inizio deldi. Armatevi quindi di caffè (ore piccole assicurate, come ogni anno), snack e buona compagnia perché sta per prendere il via la gara tra i 30 big della canzone italiana che si chiuderà sabato 10 febbraio con la finalissima. Se il format resta invariato, con le cinque serate dal martedì al sabato di cui una dedicata ai duetti, le grandi novità della 74esima edizione sono l’introduzione della Giuria delle Radio e la finalissima a 5 anziché a 3. La politica all’Ariston Tra allarmi bomba, conferenze stampa in cui si annunciano trattori sul palco e Bella Ciao improvvisata in sala stampa dal direttore artistico Amadeus con il co-conduttore di questa prima serata, Marco Mengoni, l’attesa si fa incandescente, anche sotto l’aspetto ...