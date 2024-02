Chi sono i La Sad a Sanremo 2024 | età | nomi | canzoni | Instagram

Tra gli artisti in gara al 74esimo Festival di Sanremo c’è anche La Sad, il trio musicale di cui si è già parlato di recente per alcune polemiche. ... (ilfattoquotidiano)

Peccato non piaccia a tutti. A puntare il dito, su quelle che si considerano vere e proprie “magagne”, sono più di un paio a cominciare da chi la storia del “cocchio” la conosce bene. E se Francesco ...L'attrice Gina Carano ha deciso di fare causa a Disney e Lucasfilm dopo essere stata licenziata dalla serie The Mandalorian.Ha appena messo un piede fuori dal governo, deve ancora incontrare Giorgia Meloni «perché la lettera delle dimissioni gliela darò in mano» e il telefono non smette ...