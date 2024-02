Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024 | quanto guadagnano | i cachet e perché sono famosi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Parte questa sera ildidal Teatro Ariston e la gara prevede 5 serate ricche di canzoni,e co-conduttori e co-conduttrici. Amadeus, presentatore e direttore artistico, è pronto a offrire una scaletta ricca di novità. Ecco, nel dettaglio, il programma ufficiale della prima serata di. La prima serata martedì 6 febbraio: tutti i cantanti in gara, conduce Mengoniinizia martedì 6 febbraio: insieme ad Amadeus ci sarà sul palco, come co-conduttore – il cantante Marco Mengoni, ultimo vincitore del. Sul Suzuki Stage ci sarà Lazza, mentre dalla nave Costa Smeralda si esibirà Tedua. Si esibiranno tutti e 30 i cantanti, i brani saranno votati da Giuria della Sala Stampa, ...

Amadeus non è un artista con la testa fra le nuvole, ha i piedi ben piantati per terra e quando afferma che la protesta degli agricoltori “è ... (liberoquotidiano)

Solo pochi giorni fa l'ennesima conferma. Alcuni infermieri erano pronti a lavorare subito nell'ospedale di confine ma sono stati costretti a rinunciare. «A Bordighera è stato proposto a ben 1200 euro ...La Salerno-Reggio Calabria è stato un incubo e in Sicilia i trasporti sono un incentivo a sentirsi per telefono ...e l'intellighenzia hanno creato le sabbie mobili attorno a chi si sforza di produrre ...Non mi ha mai fatto una telefonata per chiedere chi ci sarà, chi non ci sarà ...ma lui si protegge: «Basta così, sono innamorato di Sanremo, ma tutto deve terminare. Sono lusingato dell'affetto della ...