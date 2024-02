Chi erano Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli | marito e moglie morti nel maxi incidente sulla A21

Esordio vincente per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Marsiglia . In terra francese, all’Open 13, il toscano ha ben sfruttato il fatto di giocare con ... (oasport)

Saetta è il primo cane-robot adottato dai carabinieri . Si muove su quattro zampe e ha un braccio robotico che può essere usato per maneggiare ... (fanpage)

Pantaleo Corvino , responsabile dell’area tecnica del Lecce , ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso Pantaleo Corvino , ... (calcionews24)

Quando Vittorio Emanuele di Savoia mi disse che le leggi razziali non erano così gravi. E non chiese scusa

Vi racconto come andò la vicenda che rovinò al reale appena scomparso il giorno in cui Ciampi permise il suo ritorno in Italia (huffingtonpost)