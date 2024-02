Chi era Giovanni Battista Cutolo Giò Giò | il ragazzo ricordato a Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi era(Giò Giò), ilal Festival diera undi 24 anni sensibile, un artista già di calibro. Era un virtuoso del corno e un valente pianista. E’ stato ucciso in piazza Municipio a Napoli da un 16enne. A breve avrebbe conseguito il diploma al conservatorio partenopeo “San Pietro a Majella”, nel frattempo era già da anni una presenza fissa nell’organico della Nuova Orchestra Scarlatti junior e aveva suonato anche a, nella formazione dell’Ariston. Per la sua bravura aveva ricevuto diverse proposte dall’estero ma lui aveva sempre rifiutato: era legato alla sua città, sperava di vivere e suonare nella sua Napoli. Nel frattempo si manteneva ...

Come da indiscrezioni, Enel e Hera si sono aggiudicate la maggioranza dei lotti all’asta per l’affidamento del servizio a tutele graduali, quello ... (ilfattoquotidiano)

Il Festival di Sanremo 2024 sta per avere inizio, il fermento è tangibile e i 30 canta nti in gara sono pronti a salire sul palco: scopriamo a che ... (donnapop)

Ignazio Boschetto del Volo , convolerà a nozze con la fidanzata di origini italo-venezuelane, ma ancora non c’è una data precisa delle nozze. Per ... (metropolitanmagazine)

L'anno scorso è stato il super ospite della serata finale. Eppure Gino Paoli si scaglia contro Sanremo 2024. «Il Festival Non lo guardo. Prima era il festival ...Con la fine del mercato di maggiore tutela era stato previsto un aumento delle bollette, ma ci sono buone notizie. Infatti per i clienti che non hanno scelto di passare al mercato libero, ma che non ...Consigli fantacalcio – Nell’era dei cinque cambi non è più possibile identificare ...Di seguito andremo a vedere 10 panchinari outsider, analizzando chi prendere e chi evitare. Jovic: quattro gol ...