Chi era Giovanbattista Cutolo | la mamma del musicista ucciso stasera sul palco di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Avrebbe dovuto suonare a, invece è statoa Napoli durante una lite scoppiata per caso. Ma– Giogiò, come lo chiamavano gli amici del 24enne – suldell’Ariston è arrivato ugualmente: a raccontare il suo amore per la musica è laDaniela Di Maggio, ospite di Amadeus nella serata di apertura di. “Giogiò sarà immortale grazie alla musica”, ha detto ladela Napoli. “Unassassinato barbaramente”, ha detto Amadeus annunciando la presenza di questa ‘coraggio’, che sta facendo del suo dolore una battaglia di giustizia. Dal giorno della morte del figlio, Daniela Di Maggio ...