Chi è Valeria Vd’A | la fidanzata di Geolier in gara al Festival di Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi è ladi, il cantante inaldiin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Il noto rapper napoletano è felicemente fidanzato con una giovane ragazza di nome, anche nota sul web con il nome d’arte Vd’ a. Nota influencer spesso al fianco del compagno su TikTok, si è costruita una certa fama come influencer sul web. Nel 2022 la coppia è finita nell’occhio del ciclone a causa del famigerato video di Capodanno pubblicato sui social del rapper. Nelle clip, tra il caos dei botti e dei fuochi d’artificio,invitaa festeggiare il nuovo anno sparando dal balcone con una pistola giocattolo. La diffusione del video generò un fiume di polemiche, che costrinse il rapper a scusarsi ...

