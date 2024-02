Chi è Stefano Massini | l’intervento a Sanremo Il primo italiano a vincere un Tony

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – La popolarità presso il grande pubblico arriva con la televisione, sulla Rai e a La7 con i suoi racconti a Piazzapulita, ma chi segue il teatro conosce il nome dida molto prima. Almeno da quasi vent’anni, dal 2005, quando portò in scena “L’odore assordante del bianco” che gli valse il premio Tondelli. Fiorentino, classe 1975, gli studi classici al Dante e la laurea in Lettere antiche all’Università di Firenze, a 26 anni l’esperienza che segna l’inizio di una strada ricca di successi: il Piccolo di Milano, dove fa da assistente volontario a Luca Ronconi. Probabilmente all’epoca non immaginava che in quel teatro, tra i più prestigiosi d’Italia, sarebbe tornato 14 anni dopo come consulente artistico. Tanti i temi a lui cari, anche se quello del lavoro sembra ritornare spesso e del resto durante questi ...