Chi è Sofia Cerio | l’ex di Alfa | “Le nostre strade si sono divise” | ecco quando si sono lasciati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) La ex di, aveva rivelato i dettagli della loro rottura in una storia Instagram. Così, la presunta ultima fiamma del rapper concorrente di Sanremo 2024 aveva deciso di chiudere la loro storia. La tiktoker ed ex concorrente del famoso reality Rai “Il Collegio” aveva tolto ogni dubbio grazie a una domanda anonima pubblicata sul suo profilo Instagram. La ex di, classe 2005, è una tiktoker, diventata famosa per la sua partecipazione al reality “Il Collegio“. La sua fama è cresciuta sui social fino aha, appunto, iniziato a mostrare sempre più interesse e legame nei confronti di. E i due, infatti, hanno postato parecchi contenuti insieme, sia su Intagram che su ...