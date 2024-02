Chi è Mahmood | età | altezza | peso | fidanzata | vita privata | origini | nome vero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo 2024 –è uno dei cantanti italiani più seguiti del panorama musicale italiano. dei giovani Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica ed a dodici anni inizia a prendere lezioni di canto e chitarra avvicinandosi, in un secondo momento, anche al pianoforte. Di padre egiziano e mamma sarda, Alessandro è nato e vive a Milano e alle spalle una gavetta abbastanza lunga nonostante la giovane età e il grande successo è arrivato con il festival di Sanremo. Nel 2019 con il brano Soldi e nel 2022 in duetto con Blanco con il brano Brividi. >>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara >>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus Durante il suo percorso musicale infattisi è messo sempre in gioco e ha affrontato svariati provini e audizioni. ...