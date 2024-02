Chi è Irama | età | altezza | peso | fidanzate famose | il suo vero nome | le piume

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo 2024 – Filippo Maria Fanti, conosciuto con lo pseudonimo di, scopre la passione per la musica da piccolissimo. Compone la sua prima canzone a sette anni, si appassiona di cantautori italiani quali Francesco Guccini e Fabrizio De André e durante l’adolescenza si avvicina al mondo dell’hip hop, senza tuttavia partecipare a gare o concorsi. Proprio il mondo dell’hip hop gli suggerisce ild’arte, “”, parola malese che significa “ritmo”. >>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara >>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus Nel 2016 sale sul palco di Sanremo tra le nuove proposte, con il brano ‘Cosa resterà’, incluso nel suo primo Album ‘’. Nello stesso anno vince, con la stessa canzone, il Summer Festival. ...

Importante la partecipazione ad Amici nel 2017 anche se non sono arrivati alla serata finale vinta da Irama. In quell'anno esce il singolo Lei, vaniglia e Costenzo. L'anno prima, ancora con i The Jab ...Tutto pronto per la prima serata della 74esima edizione di Sanremo, con Marco Mengoni, vincitore della passata edizione con Due vite, ad affiancare come co-conduttore Amadeus nella serata d’apertura.Scaletta, cantanti, ospiti, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, oggi martedì 6 febbraio: cosa succederà stasera all'Ariston.