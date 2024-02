Chi è Irama? Età | altezza | fidanzata | canzoni e Instagram

Importante la partecipazione ad Amici nel 2017 anche se non sono arrivati alla serata finale vinta da Irama. In quell'anno esce il singolo Lei, vaniglia e Costenzo. L'anno prima, ancora con i The Jab ...Tutto pronto per la prima serata della 74esima edizione di Sanremo, con Marco Mengoni, vincitore della passata edizione con Due vite, ad affiancare come co-conduttore Amadeus nella serata d’apertura.Scaletta, cantanti, ospiti, co-conduttore della prima serata di Sanremo 2024, oggi martedì 6 febbraio: cosa succederà stasera all'Ariston.