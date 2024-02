Chi è Il Tre | cantante in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) : vero nome, età, canzoni, anni, carriera, fidanzata, Instagram Chi è Il Tre,intra i Big aldi? Si tratta probabilmente di uno dei cantanti tra quelli inmeno noti dal grande pubblico, ma al contempo amatissimo tra i più giovani. Un rapper molto talentuoso, romano, classe 1997. Di lui si parla già da qualche anno come uno dei più promettenti. Scopriamo chi è e il significato del suo nome d’arte. Popolarissimo sui social dove vanta migliaia di iscritti, l’artista di origini romane ha iniziato a farsi conoscere dalla scena musicale nel 2015, quando ha vinto il contest One Shot Game. In quell’anno ha iniziato a pubblicare i primi mixtape, ma solo tre anni dopo il suo nome è diventato virale grazie al singolo Bella Guido. Il suo vero nome è Guido ...