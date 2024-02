Chi è Emma Marrone | età | altezza | peso | ex fidanzati vip | il dramma del tumore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) È una delle cantautrici italiane più amate e deve il suo successo ad Amici. Era il 2010 edsi aggiudicava la nona edizione del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. È nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma si è trasferita fin da piccola in Salento di dove erano originari i genitori. La carriera diinizia nel 2003 con la vittoria del reality show televisivo Popstars. Sulla scia del suo successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e Columba Pane. In collaborazione con la Universal Music le tre debuttano nel 2003 con il singolo Stile, ma non riescono a sfondare nel mondo della musica. >>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara >>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con ...