Chi è Daniela Di Maggio | la mamma di Giogiò Cutolo | ucciso a Napoli

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 febbraio 2024)Di, nata nel 1970, è una logopedista ed una consulente psicologica, con due lauree ed un master; sposata con Franco, a sua volta affermato regista teatrale diè madre di due figli, Ludovica e lo sfortunato Giovanbattistaall’alba del 31 agosto 2023. davanti agli occhi della fidanzata in Piazza Municipio. In numerose interviste ha spiegato di sentirsi “una condottiera” e che farà di tutto per ottenere una riforma del sistema giudiziario italiano e per “recuperare questa generazione” di ragazzi. Oggisi appella alle istituzioni per una riforma del sistema giudiziario del nostro Paese, per fare in modo che la sua lotta non lasci impunito il responsabile dell’uccisione ...