Chi è Carlo Di Francesco | il marito di Fiorella Mannoia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi è ilo fidanzato di, in gara al Festival di Sanremo 2024? La cantante è sempre stata da sempre molto riservata sulla sua vita privata, si sa solo che negli anni settanta e ottanta ebbe una relazione con il cantautore Memmo Foresi, che è stato anche il suo produttore. Successivamente ha avuto una storia ventennale con Piero Fabrizi. Dal 2007, secondo quanto emerge sulla sua vita privata, è legata sentimentalmente al musicista e produttore discograficoDi. Matrimonio? “Le coppie devono stare assieme perché c’è amore”, ha detto la cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Nel febbraio 2021 però la coppia – a sorpresa – si è sposata in comune. Ma ? I due hanno parecchi anni di differenza, con lui che è ...