Chi è Beppe Vessicchio | il Maestro di Sanremo per antonomasia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chi è? Domanda che potrebbe innervosire chi nutre verso iluna comprensibile venerazione, ma tra i giovani c’è anche chi ignora la sua storia e la sua importanza nel mondo della musica italiana, della televisione e soprattutto del Festival di. Siamo qui per riempire questa lacuna. Chi èNato a Napoli nel 1956, Giuseppe– questo il nome di battesimo – muove i primi passi nel mondo degli arrangiamenti e delle composizioni sin da giovanissimo, collaborando con alcuni dei più importanti compositori partenopei come Edoardo Bennato e Peppino di Capri, ma la sua arte sarà destinata a decollare quando incontra Gino Paoli. Per il cantautore genovese alcune delle sue canzoni più belle (qui un nostro articolo sui ...