Chi è Amadeus | il conduttore del Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) : carriera, anni, età, moglie, ex, vita privata, figli, quanto guadagna Per il quinto anno consecutivo,è ile direttore artistico deldi. Un grande successo per lui che va meritatamente avanti da qualche anno, dopo aver conosciuto un periodo più buio lavorativamente.è infatti ildel momento, e non ha certo bisogno di presentazioni. Ha rivoluzionato in questi anni, riuscendo a riavvicinare i giovani e a portare sul palco i grandi nomi della musica italiana. Inoltre conduce ogni giorno con ascolti record Affari tuoi, un programma che sembrava ormai appartenere all’archeologia televisiva, e che inveceha saputo ringiovanire e trasformare, facendolo diventare anche un fenomeno social. ...