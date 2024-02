Chi è Alfa | cantante | età | altezza | peso | nome vero | fidanzata famosa | X Factor | Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024)è uno dei cantanti sbarcati al Festival di, in programma dal 6 al 10 febbraio con la conduzione di Amadeus e i co-conduttori Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione della kermesse canora più importante d’Italia, laGiorgia, la comica siciliana Teresa Mannino e la showgirl e coach di Amici, Lorella Cuccarini. >>>>, chi sono tutti i cantanti in garaha un grandissimo seguito in Italia ed è nato come feno social diventato virale nel 2019 con il brano Cin Cin e confermatosi negli anni successivi grazie anche a numerosi duetti di prestigio e un grande successo, in primis il brano ‘’Bellissimissima”.ha iniziato a studiare musica dall’età di otto anni, in ...