Chi è Alessio Mininni | tra i big di Sanremo 2024 | fidanzata | vita privata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024), in arte Maninni, è un giovane cantautore pugliese, originario di Bari per la precisione, che lo scorso anno è arrivato in finale aGiovani. Quest’anno invece è stato annunciato da Amadeus come uno tra i big in gara anasce a Bari nel 1997. Da sempre innamorato della musica, ha una vera e propria folgorazione per la chitarra elettrica quando il padre lo porta a un concerto degli U2. Da quel momento inizia a scrivere canzoni e decide inoltre di provare a essere lui l’interprete. Oltre agli U2 ascolta molti altri artisti del panorama rock internazionale, come Pink Floyd e Oasis, ma ama anche il cantautorato italiano, in modo particolare Vasco e Ligabue. Sono questi i suoi punti di riferimento da cui trae ...