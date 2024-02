Che Dio ci aiuti | amatissima protagonista è diventata mamma del piccolo Enea | le prime immagini

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 6 febbraio 2024) La grande famiglia dell’amata serie tv Rai Che diosi è allargata: dopo l’annuncio della scorsa estate da parte di una delle sue protagoniste, di essere in dolce attesa, nelle scorse ore l’attrice ha svelato di aver dato alla luce il suo primo figlio. Stiamo parlando di Simonetta Columbu, che nella quinta e nella sesta stagione della serie con Francesca Chillemi ha interpretato la novizia Ginevra. Dopo un’infanzia difficile a causa della morte della madre per mano del padre, Ginevra pensava che la sua strada fosse quella di diventare suora, ma dopo aver conosciuto Nico ha capito di esserne innamorata e ha così deciso di lasciare la vita ecclesiastica per lui. Ad un passo dalle nozze, però, Ginevra ha lasciato Nico per via del sentimento nei confronti di Erasmo. La partecipazione alla nota serie di Rai Uno ha dato a Simonetta la popolarità sperata e ad oggi sui ...