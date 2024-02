Che cosa è il “6 Kings Slam” | il nuovo ricchissimo torneo di esibizione a cui parteciperà anche Sinner

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Arabia Saudita sempre più coinvolta nell’organizzazione degli eventi nel tennis. Si parla con maggior insistenza di un super circuito in cui richiamare i giocatori più forti del mondo al pari dell’assegnazione di undella categoria 1000 per il 2025. L’ultima notizia che arriva dal territorio saudita è quella di un’con tanti soldi in palio nel mese di ottobre. Si tratta del “6”. Una competizione che si terrà a Riad e vedrà ai nastri di partenza Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois in un format ancora da definire, ma lacerta è che questi tennisti ci saranno. In un comunicato stampa diffuso dal consigliere saudita Turki Alalshikh, i diretti interessati hanno mostrato grande ...

Analisi del voto in Francia attraverso i dati. E qualche conto in tasca ai proprietari di suv se dovessero pagare tre volte tanto per posteggiarsi ... (wired)

Il numero di lanciatori verticali per missili sulle unità navali maggiori delle marine militari europee non è sufficiente per esprimere un'efficace ... (ilgiornale)

La cosa importante – prosegue Cestari – è che la smettano di mettere paletti ai nostri vini, al nostro riso, alle nostre carni. L’Unione Europea è nata soprattutto per fare gli interessi degli europei ...E certo ora sono tutti spaventati». Perché nel villaggio che confina con quello di Rosa Marina, anzi per i più è la stessa cosa, la separazione è più sulla carta che sul resto, in queste ore non si ...Da diverse settimane ormai, è in atto una rivolta su larga scala che trova fin troppo poco spazio sui media nazionali e internazionali. Ma il problema ci riguarda più di quanto possiamo immaginare per ...