Che cos’ il “6 Kings Slam” | il nuovo ricchissimo torneo di esibizione a cui parteciperà anche Sinner

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’Arabia Saudita sempre più coinvolta nell’organizzazione degli eventi nel tennis. Si parla con maggior insistenza di un super circuito in cui richiamare i giocatori più forti del mondo al pari dell’assegnazione di undella categoria 1000 per il 2025. L’ultima notizia che arriva dal territorio saudita è quella di un’con tanti soldi in palio nel mese di ottobre. Si tratta del “6”. Una competizione che si terrà a Riad e vedrà ai nastri di partenza Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik, Holger Rune e Rafael Nadal. Un parterre de rois in un format ancora da definire, ma la cosa certa è che questi tennisti ci saranno. In un comunicato stampa diffuso dal consigliere saudita Turki Alalshikh, i diretti interessati hanno mostrato grande entusiasmo circa ...