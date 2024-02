Cgil | ' giovani penalizzati | poveri al lavoro e in pensione'

(Di martedì 6 febbraio 2024) "E' incredibile come questo governo, nonostante slogan e promesse, sia riuscito a penalizzare tutte e tutti: anche i, come le donne, sonoale saranno sempre piùin, e di fatto per loro sarà impossibile accedere a quella anticipata". Lo dichiara la segretaria confederale della, Lara Ghiglione, sottolineando che "gli under 35 fanno più fatica ad entrare nel mercato dele, quando lo fanno, hanno contratti atipici o a tempo determinato con retribuzioni basse" e anche sul fronte previdenziale "pagheranno un prezzo più alto". Con il risultato, come sostiene uno studio dell'Ufficio previdenza della, che per loro il traguardo dellaè sempre più lontano. "Esiste un'emergenza ...

“È incredibile come questo Governo, nonostante slogan e promesse, sia riuscito a penalizzare tutte e tutti: anche i giovani, come le donne, sono poveri al lavoro e saranno sempre più poveri in pension ..."E' incredibile come questo governo, nonostante slogan e promesse, sia riuscito a penalizzare tutte e tutti: anche i giovani, come le donne, sono poveri al lavoro e saranno sempre più poveri in pensio ...Uno studio della Cgil mostra come i salari crescono poco, penalizzando soprattutto gli under 35, che fanno più fatica ad entrare nel mercato del lavoro ...