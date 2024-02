Cerca di uccidere il fratello con una coltellata | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Viareggio, 6 febbraio 2024 – Le macchie di sangue che, su su per le scale, diventavano sempre più grandi, fino a delle vere e proprie chiazze davanti alla porta del secondo piano. Le grida di aiuto dall’appartamento, voce di un uomo che non era però in grado di aprire la porta: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per entrare e soccorrere il 59enne, riverso sul divano, con una profonda ferita sul costato. Una, è riuscito a sussurrare ai poliziotti, sferrata dal. E’ successo lunedì sera intorno alle 20 a Viareggio, nella centrale via Zanardelli. E così, mentre il 118 soccorreva l’uomo portandolo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, gli agenti del commissariato di Viareggio sono andati a bussare alla porta del primo piano dove abita il57enne ...