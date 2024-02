Cento chili di rifiuti raccolti al parco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una trentina di volontari e un centinaio didi immondizia. E il ‘bottino’ che i cittadini hanno racimolato a fine mattina dopo le pulizie neldel Castello degli Agolanti. L’iniziativa è stata organizzata da Be Kind To Nature assieme a Futuro Verde Aps e Fondazione Cetacea. All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore all’Ambiente, Christian Andruccioli. "Siamo immensamente grati a tutti i partecipanti che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie per rendere il nostroun luogo più pulito e sicuro", dice Michael Balleroni, fondatore di Be Kind To Nature. Soddisfatto anche Alessandro Romano, vicepresidente di Futuro Verde Aps: "Una mattinata per condividere con famiglie e cittadini il desiderio di costruire una città più verde e quindi più vivibile, un impegno concreto a favore della ...